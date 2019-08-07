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Милованов не сказал, сколько Слуга народа заплатила за тренинг

Милованов не сказал, сколько Слуга народа заплатила за тренинг - Фото
Тимофей Милованов
07.08.2019, 07:38

Президент Киевской школы экономики заявил, что не будет разглашать стоимость обучения будущих нардепов, поскольку "это - коммерческая тайна"

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов не стал разглашать, сколько денег потратила партия Слуга народа на обучение будущих депутатов в Трускавце. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, сколько это удовольствие стоило партии, Милованов сказал: "Вот узнаете из НАПК. Мы не будем это разглашать, так как это - коммерческая тайна. Нам это невыгодно разглашать. Знаете, это конкуренция".

Он добавил, KSE конкурирует с другими бизнес-школами, университетами, тренинговыми центрами и иностранными университетами.

"Поэтому мы не хотим разглашать ни материал, ни методику преподавания, ни цену. Я надеюсь, что в НАПК будет минимальная информация. Это для нас выгодно", - объяснил Милованов.

Комментируя информацию СМИ, что обучение будущих депутатов могло стоить примерно $100 000, Милованов уточнил: "Ну как вам сказать ... не те суммы, но и не то, что вообще не то. Это дорогостоящая программа, я вам так скажу".

По его словам, он не боится, что после этого учения Киевская школа экономики будет воспринимается политизированной.

"Нет, вообще не боюсь. Я думаю, что люди это не разделяют ... Они думают, что любая ассоциация с политиками - это политическое. Нет, мы поддерживаем их интеллектуально и будем продолжать поддерживать интеллектуально. Мы не поддерживаем их политически. Я лично голосовал на выборах президента за Петра Порошенко", - сказал президент Киевской школы экономики.

Он добавил, что во время парламентских выборов не смог проголосовать. "Потому что сидел в штабе партии Зеленского и разрабатывал вместе с первыми лицами партии этот курс", - отметил Милованов.

29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

Читайте также: Школа депутата: что должны знать "слуги народа" по версии KSE. Интервью с Миловановым

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Слуга народа Тимофей Милованов Владимир Зеленский Петр Порошенко KSE
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