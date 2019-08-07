Милованов не сказал, сколько Слуга народа заплатила за тренинг

Тимофей Милованов

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов не стал разглашать, сколько денег потратила партия Слуга народа на обучение будущих депутатов в Трускавце. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, сколько это удовольствие стоило партии, Милованов сказал: "Вот узнаете из НАПК. Мы не будем это разглашать, так как это - коммерческая тайна. Нам это невыгодно разглашать. Знаете, это конкуренция".

Он добавил, KSE конкурирует с другими бизнес-школами, университетами, тренинговыми центрами и иностранными университетами.

"Поэтому мы не хотим разглашать ни материал, ни методику преподавания, ни цену. Я надеюсь, что в НАПК будет минимальная информация. Это для нас выгодно", - объяснил Милованов.

Комментируя информацию СМИ, что обучение будущих депутатов могло стоить примерно $100 000, Милованов уточнил: "Ну как вам сказать ... не те суммы, но и не то, что вообще не то. Это дорогостоящая программа, я вам так скажу".

По его словам, он не боится, что после этого учения Киевская школа экономики будет воспринимается политизированной.

"Нет, вообще не боюсь. Я думаю, что люди это не разделяют ... Они думают, что любая ассоциация с политиками - это политическое. Нет, мы поддерживаем их интеллектуально и будем продолжать поддерживать интеллектуально. Мы не поддерживаем их политически. Я лично голосовал на выборах президента за Петра Порошенко", - сказал президент Киевской школы экономики.

Он добавил, что во время парламентских выборов не смог проголосовать. "Потому что сидел в штабе партии Зеленского и разрабатывал вместе с первыми лицами партии этот курс", - отметил Милованов.

29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

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