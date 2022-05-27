Минфин РФ заявил, что россияне не ощутят дефолт. Подоляк прогнозирует им продкарточки

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ожидаемый дефолт РФ не отразится на экономике страны. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пошутил на этот счет, сказав, что следующим шагом станет нормализация продуктовых карточек.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минфин РФ уверяет, что технический дефолт – это нормально и не скажется на жизни россиян. Продолжим список будущих заявлений. Продуктовые карточки – это нормально, передовая практика. Вывод войск из Украины – часть плана. Репарации Украины – часть обязательной денацификации РФ" , – написал Подоляк в Twitter.

Российский министр считает, что дефолт РФ будет искусственным: у нее есть деньги, чтобы выполнять свои обязательства, но не может ими в полной мере распоряжаться.

"Будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", – заявил он.

25 мая закончилась генеральная лицензия минфина США, позволявшая владельцам российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В российском Минфине заявили, что после этого будут обслуживать госдолг в рублях.

Платеж в рублях нарушает условия долларовых облигаций-2026, выплата по которым должна состояться в пятницу, 27 мая. Это приведет к запуску 30-дневного льготного периода, после которого наступит технический дефолт.

Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства по рублям, когда в начале апреля американский банк – корреспондент России заморозил средства Минфина России в долларах. Но за несколько дней до наступления технического дефолта он передумал и заплатил в иностранной валюте.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.