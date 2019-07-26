Мингарелли: Однопартийность это не только позитив, но и риски

Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли прокомментировал результаты досрочных парламентских выборов, заявив, что однопартийное большинство в Раде это не только позитив, но и риски для страны. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

По словам Мингарелли, в ЕС ожидают, что большинство Слуги народа в Раде - это возможность ускорить процесс реформ: "Что законопроекты, предложенные Кабмином, больше не будут застревать в Раде".

"Я осознаю, что однопартийное большинство несет не только позитив, но также означает и риски, но мы должны надеяться на то, что новое руководство страны - мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива", - заявил дипломат.

Мингарелли назвал выборы в Украине - честными и свободными, а потому "про узурпацию (власти - ред.) говорить нельзя" Слуга народа "отождествляет волю украинских граждан".

"Одновременно мы надеемся, что новое большинство, во-первых, будет брать во внимание мнение оппозиции, а во-вторых, будет использовать свою власть с хорошей целью, а именно для ускорения реформ", - уточнил европейский посол.

Хюг Мингарелли - с 29 августа 2016 г. глава представительства Евросоюза в Украине.

26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. С историческим для Украины результатом победила Слуга народа.