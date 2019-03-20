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20.03.2019, 23:53

Мини-саммит Украина-ЕС: договорились защищать выборы

Мини-саммит Украина-ЕС: договорились защищать выборы - Фото
Фото: president.gov.ua

Стороны согласовали подходы к развитию отношений между Украиной и Евросоюзом

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20 марта на неформальном мини-саммите Украина - Европейский Союз в Брюсселе стороны договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском Союзе - в частности, в сфере кибербезопасности и отпора дезинформации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мини-саммите принимали участие президент Петр Порошенко, президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской Комиссии.

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Главной целью мероприятия была согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам.

Руководство ЕС подчеркнуло важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС.

Была отмечена важность обеспечения свободных и честных президентских выборов в Украине, в результате которых сохраняется курс на интеграцию в Европейский союз и внедрение комплексных реформ.

Порошенко призвал Евросоюз продолжать санкционное давление на Россию и приветствовал решение ЕС о введении нового "азовского пакета" санкций ЕС.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против причастных к российской агрессии против Украины. В санкционный список попали 294 юридических и 848 физических лиц.

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Теги: петр порошенко, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, Антонио Таяни, саммит
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