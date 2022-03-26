Министр обороны Чехии не поедет в Будапешт из-за позиции венгерских властей по агрессии РФ

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не поедет в Будапешт на встречу глав оборонных ведомств стран Вышеградской группы (в нее входят Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции венгерских властей в вопросе войны России против Украины. Об этом она написала в Twitter.

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"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (ср-чт). У них на следующей неделе выборы, и мне не подобает участвовать там в предвыборной кампании. Я всегда поддерживала V4 и очень сожалею, что дешевая российская нефть для венгерских политиков важнее украинской крови", – заявила Чернохова, добавив к посту хештег #СлаваУкраине.

3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для его страны крайне важно остаться вне войны России в Украине: "Мы подтвердили решение Венгрии не отправлять в Украину ни войска, ни оружие. Мы также подтвердили, что Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину".

7 марта в Венгрии издали указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС по импорту газа из РФ и бесполетной зоне над Украиной.

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Оксана Житнюк

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