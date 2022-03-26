UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Чехии не поедет в Будапешт из-за позиции венгерских властей по агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 07:42
Министр обороны Чехии не поедет в Будапешт из-за позиции венгерских властей по агрессии РФ - Фото
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не поедет в Будапешт на встречу глав оборонных ведомств стран Вышеградской группы (в нее входят Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) из-за позиции венгерских властей в вопросе войны России против Украины. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4 (ср-чт). У них на следующей неделе выборы, и мне не подобает участвовать там в предвыборной кампании. Я всегда поддерживала V4 и очень сожалею, что дешевая российская нефть для венгерских политиков важнее украинской крови", – заявила Чернохова, добавив к посту хештег #СлаваУкраине.

3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

  • Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для его страны крайне важно остаться вне войны России в Украине: "Мы подтвердили решение Венгрии не отправлять в Украину ни войска, ни оружие. Мы также подтвердили, что Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину".
  • 7 марта в Венгрии издали указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.
  • 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС по импорту газа из РФ и бесполетной зоне над Украиной.

Читайте также: "Виктор, ты знаешь, что в Мариуполе?". Зеленский назвал друзей в ЕС и обрушился на Орбана

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чехия Венгрия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 