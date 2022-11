Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину с неанонсированным визитом. На сайте новозеландского правительства сообщается, что он провел в Киеве переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив непоколебимую поддержку в защите Украины от российской агрессии.

"Мы обсудили недавнее решение Новой Зеландии продлить миссию по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она меняет ситуацию на поле боя", – рассказал министр обороны Новой Зеландии.

NEWS Defence Minister @PeeniHenare has visited Ukraine and Poland, holding talks with his Ministerial counterparts. During the talks, Minister Henare reaffirmed NZ’s support for the Ukrainian defence against Russia’s invasion.



