Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым
Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину с неанонсированным визитом. На сайте новозеландского правительства сообщается, что он провел в Киеве переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив непоколебимую поддержку в защите Украины от российской агрессии.
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"Мы обсудили недавнее решение Новой Зеландии продлить миссию по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она меняет ситуацию на поле боя", – рассказал министр обороны Новой Зеландии.
NEWS Defence Minister @PeeniHenare has visited Ukraine and Poland, holding talks with his Ministerial counterparts. During the talks, Minister Henare reaffirmed NZ’s support for the Ukrainian defence against Russia’s invasion.— NZ Defence Force (@NZDefenceForce) November 20, 2022
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Хенаре заявил, что Новая Зеландия не будет отправлять свои войска в Украину, но готова оказывать помощь в виде подготовки солдат, материально-технических средств или данных разведки.
"Эта поддержка окупается. Украина идет вперед, но сейчас не время почивать на лаврах", – сказал министр.
Он призвал Россию завершить войну и вывести свои войска из Украины.
- На прошлой неделе правительство Новой Зеландии заявило о расширении поддержки Украины, продлив свое участие в программе военной подготовки ВСУ в Великобритании по меньшей мере до 31 июля 2023 года.
- В рамках программы 186 офицеров новозеландских вооруженных сил будут тренировать украинских военных на территории Великобритании. Кроме того, ведомство будет передавать ВСУ данные разведки.
- Также Новая Зеландия выделила 1,85 млн новозеландских долларов, что составляет около 1,1 млн долларов США, в целевой фонд НАТО для закупки дополнительных запасов нелетального оружия и боеприпасов, зимнего обмундирования, продовольственных пайков, мобильных генераторов, машин скорой помощи и аптечек для украинской стороны.
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