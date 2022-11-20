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Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 11:28
Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым - Фото
Фото: twitter / NZDefenceForce

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину с неанонсированным визитом. На сайте новозеландского правительства сообщается, что он провел в Киеве переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив непоколебимую поддержку в защите Украины от российской агрессии.

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"Мы обсудили недавнее решение Новой Зеландии продлить миссию по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она меняет ситуацию на поле боя", – рассказал министр обороны Новой Зеландии.

Хенаре заявил, что Новая Зеландия не будет отправлять свои войска в Украину, но готова оказывать помощь в виде подготовки солдат, материально-технических средств или данных разведки.

"Эта поддержка окупается. Украина идет вперед, но сейчас не время почивать на лаврах", – сказал министр.

Он призвал Россию завершить войну и вывести свои войска из Украины.

  • На прошлой неделе правительство Новой Зеландии заявило о расширении поддержки Украины, продлив свое участие в программе военной подготовки ВСУ в Великобритании по меньшей мере до 31 июля 2023 года.
  • В рамках программы 186 офицеров новозеландских вооруженных сил будут тренировать украинских военных на территории Великобритании. Кроме того, ведомство будет передавать ВСУ данные разведки.
  • Также Новая Зеландия выделила 1,85 млн новозеландских долларов, что составляет около 1,1 млн долларов США, в целевой фонд НАТО для закупки дополнительных запасов нелетального оружия и боеприпасов, зимнего обмундирования, продовольственных пайков, мобильных генераторов, машин скорой помощи и аптечек для украинской стороны.
Андрій Водяний
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Алексей Резников новая зеландия Пини Хенаре
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