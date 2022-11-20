Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину с неанонсированным визитом. На сайте новозеландского правительства сообщается, что он провел в Киеве переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив непоколебимую поддержку в защите Украины от российской агрессии.

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"Мы обсудили недавнее решение Новой Зеландии продлить миссию по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она меняет ситуацию на поле боя", – рассказал министр обороны Новой Зеландии.

NEWS Defence Minister @PeeniHenare has visited Ukraine and Poland, holding talks with his Ministerial counterparts. During the talks, Minister Henare reaffirmed NZ’s support for the Ukrainian defence against Russia’s invasion.



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Хенаре заявил, что Новая Зеландия не будет отправлять свои войска в Украину, но готова оказывать помощь в виде подготовки солдат, материально-технических средств или данных разведки.

"Эта поддержка окупается. Украина идет вперед, но сейчас не время почивать на лаврах", – сказал министр.

Он призвал Россию завершить войну и вывести свои войска из Украины.

На прошлой неделе правительство Новой Зеландии заявило о расширении поддержки Украины, продлив свое участие в программе военной подготовки ВСУ в Великобритании по меньшей мере до 31 июля 2023 года.

В рамках программы 186 офицеров новозеландских вооруженных сил будут тренировать украинских военных на территории Великобритании. Кроме того, ведомство будет передавать ВСУ данные разведки.

Также Новая Зеландия выделила 1,85 млн новозеландских долларов, что составляет около 1,1 млн долларов США, в целевой фонд НАТО для закупки дополнительных запасов нелетального оружия и боеприпасов, зимнего обмундирования, продовольственных пайков, мобильных генераторов, машин скорой помощи и аптечек для украинской стороны.

Андрій Водяний

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