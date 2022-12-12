Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Министры иностранных дел Европейского Союза не смогли в понедельник согласовать девятый пакет санкций против России, рассказал на брифинге после встречи верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Reuters.

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Боррель сообщил, что у министров возникли разногласия по поводу некоторых положений нового пакета санкций и их потенциального влияния, но не стал вдаваться в подробности.

При этом он подчеркнул, что министры добились принципиального согласия о расширении санкционных списков на 200 физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией.

"Это сильно ударит по российскому оборонному сектору и российской армии. Это также ударит по российским политикам в правительстве, Думе, Совете Федерации и судебной системе. Мы введем санкции против тех, кто отвечает за разграбление украинского зерна, а также за депортацию украинцев и в частности детей", – рассказал Боррель.

Он сказал, что рассчитывает на утверждение санкций позже на этой неделе.

Еврокомиссия представила свое видение девятого пакета санкций на прошлой неделе, 7 декабря.

Среди прочего в проекте пакета предложено ввести:

→ санкции против еще трех российских банков;

→ запрет на доступ России к дронам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;

→ экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы ВС РФ;

→ запрет на трансляцию еще четырех российских телеканалов;

→ запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора.

ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель .

Андрій Водяний

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