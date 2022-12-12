UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 20:36
Министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России - Фото
Фото: EPA

Министры иностранных дел Европейского Союза не смогли в понедельник согласовать девятый пакет санкций против России, рассказал на брифинге после встречи верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Боррель сообщил, что у министров возникли разногласия по поводу некоторых положений нового пакета санкций и их потенциального влияния, но не стал вдаваться в подробности.

При этом он подчеркнул, что министры добились принципиального согласия о расширении санкционных списков на 200 физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией.

"Это сильно ударит по российскому оборонному сектору и российской армии. Это также ударит по российским политикам в правительстве, Думе, Совете Федерации и судебной системе. Мы введем санкции против тех, кто отвечает за разграбление украинского зерна, а также за депортацию украинцев и в частности детей", – рассказал Боррель.

Он сказал, что рассчитывает на утверждение санкций позже на этой неделе.

Еврокомиссия представила свое видение девятого пакета санкций на прошлой неделе, 7 декабря.

Среди прочего в проекте пакета предложено ввести:

→ санкции против еще трех российских банков;
→ запрет на доступ России к дронам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;
→ экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы ВС РФ;
→ запрет на трансляцию еще четырех российских телеканалов;
→ запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз санкции против рф Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 