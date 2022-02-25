Минобороны предложило киберсообществу подключиться к операциям против агрессора – Reuters

Министерство обороны обратилось к украинскому киберсообществу с инициативой проведения скоординированных операций против информационных атак и ресурсов страны-агрессора, пишет Reuters.

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Агентство пишет, что после начала вторжения на закрытых форумах и в публичном пространстве начали появляться призывы к добровольцам присоединиться к неформальным силам киберобороны.

Егор Аушев, руководитель частной киевской компании кибербезопасности и автор одного из таких обращений в Facebook, подтвердил Reuters, что пост появился после обращения к нему одного из высокопоставленных сотрудников Министерства обороны.

Информацию о том, что инициатива Минобороны действительно имела место, подтвердил Reuters еще один источник из украинского киберсообщества. Минобороны от комментариев отказалось, пишет агентство.

Аушев говорит, что добровольцы могут быть разделены на группы. Оборонительное подразделение может использоваться для защиты инфраструктур, например, энергосистем и водоснабжения. Другая группа может проводить информационные разведоперации против вторгшихся российских войск.

Аушев считает, что инициатива по созданию таких киберподразделений появилась позже, чем следовало бы.

15 февраля массированной DDoS-атаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, сайты ВСУ и Минобороны. Глава Минцифры Михаил Федоров также заявил о мощной атаке на портал Дия из России и Китая.

22 февраля правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила, что украинские ресурсы в зоне .ua могут быть снова атакованы.

Сергей Бережной

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