Минцифра запускает бета-тест смены места жительства на портале Дія

Министерство цифровой трансформации с 1 декабря на портале Дія запускает бета-тест смены места жительства. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Записаться на бета-тест можно уже сейчас по ссылке.

Для участия в тестировании необходимы:

- налоговый номер заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

- электронная подпись заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

- право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости (с 2013 года). Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь;

- заявитель должен быть старше 14 лет.

В Минцифры отметили, что масштабируют услугу почти на всю страну. Для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна позже.

Теперь, по сообщению министерства, нужно только заполнить заявление онлайн вместо очередей и посещений госучреждений. Услугу можно получить за один рабочий день.

"И кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учет", – добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В августе в мобильном приложении Дия запустили возможность менять место регистрации граждан. Теперь военнообязанные смогут менять место прописки без посещения военкомата







Вадим Ребрина

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