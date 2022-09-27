Минус 550 российских военных и 16 танков: сводка потерь армии РФ
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 550 российских военных, 16 танков, 24 бронемашины и один самолет. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 57 750 ликвидированными, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие потери армия РФ понесла за сутки на Краматорском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 27 сентября армия России потеряла:
личного состава ‒ около 57 750 (+550) человек ликвидировано,
танков ‒ 2306 (+16),
боевых бронированных машин ‒ 4881 (+24),
артиллерийских систем ‒ 1378 (+9),
РСЗО ‒ 331 (+1),
средств ПВО ‒ 175 (+3),
самолетов ‒ 261 (+1),
вертолетов ‒ 224 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 977 (+7),
крылатых ракет ‒ 241 (0),
кораблей/катеров ‒ 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19),
спецтехники ‒ 131 (0).
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