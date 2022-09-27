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Минус 550 российских военных и 16 танков: сводка потерь армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 09:32
Минус 550 российских военных и 16 танков: сводка потерь армии РФ - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 550 российских военных, 16 танков, 24 бронемашины и один самолет. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 57 750 ликвидированными, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери армия РФ понесла за сутки на Краматорском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 27 сентября армия России потеряла:

личного состава ‒ около 57 750 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 2306 (+16),

боевых бронированных машин ‒ 4881 (+24),

артиллерийских систем ‒ 1378 (+9),

РСЗО ‒ 331 (+1),

средств ПВО ‒ 175 (+3),

самолетов ‒ 261 (+1),

вертолетов ‒ 224 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 977 (+7),

крылатых ракет ‒ 241 (0),

кораблей/катеров ‒ 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19),

спецтехники ‒ 131 (0).

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Марко Сировой
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ВСУ война самолет танки убитые потери армия рф войска россии
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