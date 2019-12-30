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Минюст не планирует отзывать иски против РФ в международных судах

Минюст не планирует отзывать иски против РФ в международных судах - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.12.2019, 11:27

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, предпосылок для этого нет, но такой вариант не исключен

Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отзывать иски - ред.) сейчас нет", - заявил он. 

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Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив". 

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые иски против РФ, министр сказал, что пока что его ведомство сфокусировано на "существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу".

  • 20 декабря в Минске на трехсторонних газовых переговорах Украина и Россия подписали протокол по транзиту газаГазпром согласился выплатить Нафтогазу $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в обмен на отзыв других исков.
  • 21 декабря стало известно, что Газпром и правительство Украины должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий АМКУ на $7,4 млрд.
  • 27 декабря Газпром заплатил Украине $2,9 млрд в счет Стокгольмского суда. 
  • 28 декабря Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом.
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