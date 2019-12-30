Минюст не планирует отзывать иски против РФ в международных судах

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отзывать иски - ред.) сейчас нет", - заявил он.

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Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые иски против РФ, министр сказал, что пока что его ведомство сфокусировано на "существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу".