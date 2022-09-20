Миссия МВФ приступит к работе над новой спецпрограммой для Украины в октябре – Шмыгаль
20.09.2022, 22:04
Фото: t.me/Denys_Smyhal
Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль договорился с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке, сказано в Telegram.
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"Наметили следующие шаги двустороннего сотрудничества", – написал он.
Шмыгаль поблагодарил Фонд и лично Георгиеву за быстрое реагирование на вызовы, которые возникли перед Украиной из-за российской агрессии, и за оказание $1,4 млрд помощи.
"Получил заверения, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", – отметил премьер.
- 14 сентября Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины.
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