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16.10.2018, 14:25

Митрополит УПЦ МП: Теперь мы клирики Вселенской церкви

Митрополит УПЦ МП: Теперь мы клирики Вселенской церкви - Фото
Митрополит Александр (Драбинко) (фото - facebook/oleksandr.drabinko)

После признания письма Вселенского патриарха от 1686 года недействительным все духовенство Киевской митрополии считается константинопольским клиром

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По мнению викария киевской епархии, митрополита Александра (Драбинко), после отмены юридического действия письма 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, все православное духовенство митрополии считается клириками Константинопольской церкви. Об этом он рассказал в интервью Hromadske.

"Синод Вселенского патриархата отменил акт 1686 года которым Киевская митрополия передавалась Московскому патриархату и с этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата. Соответственно, теперь все мы - клирики Константинопольской церкви", - заявил митрополит.

Также он отметил, что решение о переходе отдельных церквей в будущую автокефальную церковь должно приниматься сначала на парафиальном собрании, а потом - на епархиальном.

"Объясним прихожанам сложившуюся ситуацию и подумаем о проведении сначала парафиального собрания, а потом - и епархиального. Тогда уже и решим, кто хочет переходить в новообразованную поместную Церковь, а кто - нет".

Также, по словам митрополита Александра, "все дело в психологии: чем ближе момент предоставления томоса, тем больше клирики и прихожане задумываются о переходе в будущую автокефальную Церковь".

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Ранее митрополит Александр Драбинко поддержал создание автокефальной поместной церкви, аргументируя это тем, что "на клириках Русской Церкви лежит часть ответственности за преступления РФ в Украине".

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Теги: Константинопольский патриархат, упц мп, автокефалия, александр драбинко
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