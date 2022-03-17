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Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны – обращение Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 00:54

Переговоры ради Украины продолжаются – заявил президент Владимир Зеленский в своем ночном обращении.

"Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", - сказал он.

В своем обращении Зеленский также упомянул о том, что удалось освободить похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова. "Его пытались склонить к коллаборации, но наш парень выдержал, не сдался", – сообщил президент.

Главное из обращения:

  • Гуманитарные коридоры в среду не сработали, русские военные не гарантировали сохранность и не прекращали обстрелы.
  • Впрочем, за эти сутки удалось перевезти более 6 000 мариупольцев, из них более 2 000 – дети. рф пыталась сорвать и это движение – открыли минометный огонь. Без погибших, но 5 раненых, среди них 2 детей.
  • Во время выступления в конгрессе предложил создание нового объединения U24 - нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит быстрый, эффективный, скоординированный ответ мира - в первые 24 часа от нападения, а не через неделю.
  • Мы уже работаем над программами обновления нашей страны после войны. Я обещаю каждому украинцу, потерявшему свой дом или квартиру в результате обстрелов, что государство Украина восстановит все самостоятельно.
Катерина Амеліна
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Владимир Зеленский война с россией вторжение в украину
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