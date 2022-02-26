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Молниеносная атака. Украинские бойцы вернули позиции под Черниговом и захватили начштаба

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 18:08
Молниеносная атака. Украинские бойцы вернули позиции под Черниговом и захватили начштаба - Фото
Бои за Чернигов (фото - МВД)

Украинские силы во время боев за Чернигов провели молниеносную атаку, в результате которой вернулись на свои позиции и захватили двух российских оккупантов, в том числе начальника штаба воинской части 41659. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в атаке участвовали ВСУ и Нацгвардия. Двое российских оккупантов не успели отреагировать на произошедшее и были вынуждены сдаться в плен. Одним из пленных оказался начальник штаба воинской части 41659.

Марк Сировой
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ВСУ чернигов нацгвардия атака бой военные РФ начштаба
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