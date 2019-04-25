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25.04.2019, 09:38

Moody's предостерегли Зеленского от влияния на дело ПриватБанка

Moody
Фото: ЕРА

В рейтинговом агентстве определили риск вмешательства Зеленского в судебный процесс по ПриватБанку в пользу Игоря Коломойского как "маловероятный"

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Если избранный президент Владимир Зеленский, имеющий связи с бизнесменом Игорем Коломойским, вмешается в судебную тяжбу из-за национализации крупнейшего кредитора страны ПриватБанка, кредитный имидж Украины будет "сильно поврежден". Об этом, как пишет Reuters, предупреждает рейтинговое агентство Moody's.

Аналитики компании полагают, что изменения в банковском секторе, в том числе национализация ПриватБанка, стали одним из крупнейших успехов экономических реформ в Украине за последние пять лет.

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"Любая угроза этому прогрессу - такая, как вероятность того, что новый президент вмешается в судебные процессы в пользу бывшего владельца банка, станет серьезным ударом по реформам" - предостерегли в Moody's.

Тем не менее, эксперты агентства полагают, что такой сценарий "маловероятен".

"Он может, однако, оказать существенное негативное влияние на кредитный профиль Украины, если материализуется", - заявили в Moody's.

В Moody's все же рассчитывают на дальнейшую расчистку банковского сектора страны.

Также в агентстве предполагают, что Зеленский продолжит сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, который при Петре Порошенко открывал Киеву кредитные линии.

Moody's наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в большую тройку мировых рейтинговых агентств.

Читайте также: Рейтинговые агентства дают Украине шанс. Но риск дефолта остается

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Теги: Moody's, ПриватБанк, риски
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