UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий: Кремль подгоняет для Евросоюза кризис к отопительному сезону

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 15:10
Моравецкий: Кремль подгоняет для Евросоюза кризис к отопительному сезону - Фото
Матеуш Моравецкий в Брюсселе (Фото - Twitter Kancelaria Premiera)

Россия пытается к началу отопительного сезона загнать Евросоюз в кризис, заявил в Брюсселе перед началом второго дня саммита ЕС премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Моравецкий сказал журналистам, что второй день саммита лидеров Евросоюза будет посвящен экономическим вопросам. По его словам, это хороший повод обсудить энергетический шантаж России.

"Россия хочет обеспечить Европе на осень, зиму и весь отопительный сезон очень серьезный энергетический кризис", – заявил он.

Моравецкий также подчеркнул важность введения в действие общеевропейских механизмов предупреждения российского шантажа – в частности, речь идет о перезапуске угольной энергетики.

Он сказал, что планы восстановления угольного энергоснабжения для чрезвычайных ситуаций есть у Германии, Австрии и Нидерландов. 

Польша тоже "сохранила угольную энергетику" и намерена увеличить добычу "для обеспечения бесперебойного отопления", сказал премьер.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий энергетика евросоюз уголь отопительный сезон газовый шантаж
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 