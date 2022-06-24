Моравецкий: Кремль подгоняет для Евросоюза кризис к отопительному сезону

Россия пытается к началу отопительного сезона загнать Евросоюз в кризис, заявил в Брюсселе перед началом второго дня саммита ЕС премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

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Моравецкий сказал журналистам, что второй день саммита лидеров Евросоюза будет посвящен экономическим вопросам. По его словам, это хороший повод обсудить энергетический шантаж России.

"Россия хочет обеспечить Европе на осень, зиму и весь отопительный сезон очень серьезный энергетический кризис", – заявил он.

Моравецкий также подчеркнул важность введения в действие общеевропейских механизмов предупреждения российского шантажа – в частности, речь идет о перезапуске угольной энергетики.

Он сказал, что планы восстановления угольного энергоснабжения для чрезвычайных ситуаций есть у Германии, Австрии и Нидерландов.

Польша тоже "сохранила угольную энергетику" и намерена увеличить добычу "для обеспечения бесперебойного отопления", сказал премьер.

15 июня сообщалось, что Европа за первые пять месяцев 2022 года импортировала из ЮАР на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

20 июня правительство Австрии решило вновь открыть угольную электростанцию в Меллахе, недалеко от Граца, из-за сокращения поставок газа из России.

Сергей Бережной

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