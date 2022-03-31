Моравецкий: Польша до конца года откажется от энергоносителей из РФ. Европа, сделай как мы

Польша прекратит весь импорт российских энергоносителей к концу этого года. Об этом заявил 30 марта премьер-министр Матеуш Моравецкий, назвав этот шаг самым радикальным планом среди всех стран ЕС, передает Politico.

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Варшава стремится полностью прекратить импорт российской нефти, газа и угля и хочет, чтобы остальные страны Евросоюза сделали то же самое.

"Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам, – сказал Моравецкий. – В то время как мы последовательно осуществляли свой план по "отвыканию" от газа, от нефти, наши западные соседи поставили себя в зависимость от России".

"Когда другие в Европе смотрели на Россию как на торгового партнера, мы знали, что Россия использует газ и нефть, особенно газ, в качестве инструмента шантажа, – продолжил польский премьер. – Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны".

По данным аналитического центра Forum Energii, Польша получает 46% газа, 64% нефти и 15% угля из России.

28 марта правительство Польши объявило, что запретит импорт российского угля, а Моравецкий сообщил, что соответствующий закон вступит в силу не позднее апреля или мая.

Следующими шагами будет отказ от российской нефти и газа – это планируется завершить к концу текущего года.

Моравецкий призвал Европейскую комиссию ввести новый налог на российские ископаемые виды топлива.

Контракты Польши с Газпромом истекают в конце этого года, и правительство не планирует их продлевать. Польша заменит российские поставки газом из Норвегии по новому балтийскому трубопроводу.

Польша также расширяет свой терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце на Балтийском море и подписывает новые контракты с большим количеством поставщиков СПГ из таких стран, как США и Катар.

Что касается нефти, то министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Польша заменит российскую нефть, перекачиваемую в Польшу по трубопроводу "Дружба", сырой нефтью, доставляемой танкерами на новый нефтяной терминал в Гданьске.

Чтобы добиться полной независимости от российских ископаемых видов топлива, Польша также обновляет свою долгосрочную дорожную карту энергетической политики до 2040 года, включив в нее положения об энергетической безопасности, которые призывают к быстрому увеличению использования возобновляемых источников и ядерной энергии.

Все это должно стать примером для других стран ЕС, сказал Моравецкий.

"Мы призываем наших соседей, партнеров, друзей из ЕС сделать то же самое, – сказал он. – Как можно быстрее уходите от российской нефти, российского газа, российского угля и введите справедливый налог, который уравняет правила игры в ЕС. Это наш план для ЕС – вырвать это оружие из рук Путина, из рук России".

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Наталия Медведева

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