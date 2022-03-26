Москва, скрывая военные потери, пытается убедить россиян, что все идет по плану — Генштаб

Российское военное руководство, скрывая реальные потери личного состава и техники, пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей, поставленных вооруженным силам российской федерации. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 26 марта.

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В связи с необходимостью пополнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения. Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии с длительного хранения были сняты танки Т-72. По имеющейся информации, техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована.

Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети Беларуси. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории РФ. Для переброски ракет разных типов и боеприпасов враг использует преимущественно транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям.

Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну. В то же время вопрос направления беларуских подразделений в Украину лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности Беларуси.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Они проводят обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области россияне осуществляют принудительное распространение "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.

Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили.

Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают российских захватчиков, отметили в Генштабе.

25 марта российский генерал Сергей Рудской заявил на брифинге, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", теперь оккупанты сосредоточатся на "освобождении Донбасса".

Вадим Ребрина

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