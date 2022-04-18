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Мотузяник: Россия сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 17:15
Мотузяник: Россия сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет - Фото
Александр Мотузяник во время брифинга. Фото - armyinform

На очередном брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о сосредоточении в Черном море не менее 36 крылатых ракет на пяти российских носителях.

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"За минувшие сутки количество вылетов самолетов оперативно-тактической авиации России увеличилось более чем в полтора раза, а в акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их потенциальный суммарный залп — не менее 36 ракет", — сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Корабельная группировка в Черном море продолжает выполнять задачи по нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, изоляции морского побережья нашего государства и ведут разведку.

Анна Чуданова
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черное море российская агрессия крылатые ракеты
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