"Мрия" должна была лететь в Германию, все было готово с конца января – Bild

Уничтоженный в аэропорту Гостомель крупнейший в мире украинский самолет Ан-225 "Мрия" должны были отправить в Германию, и капитан был готов ко взлету перед полномасштабным вторжением России в Украину, однако в последний момент план провалился. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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По данным журналистов, немецкий международный аэропорт Лейпциг/Галле подготовил все для спасения "Мрии" за месяц до большой войны. Парковочные места для всего флота были предоставлены с 26 января 2022 года.

Представитель аэропорта Уве Шухарт сообщил, что перемещение Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" было запланировано на 25 февраля. Это было утверждено 21 февраля, а обсуждения велись за несколько недель до этого.

Капитан экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов утверждает, что экипаж и пилоты сидели в полностью заправленном самолете накануне вечером перед началом полномасштабной войны, но "по указанию высшего руководства" им не было разрешено взлетать.

По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, так как остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Антонов утверждает, что те, кто приезжал на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны и какие нужно сбить в первую очередь.

Крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома Гостомель. Как выглядит уничтоженный Ан-225 "Мрия" изнутри, можно увидеть благодаря волонтерскому проекту 360war.in.ua.

10 марта 2023-го СБУ и Офис генпрокурора вручили подозрения экс-руководителям ГП "Антонов" – бывшему гендиректору Сергею Бычкову и его подчиненным, из-за действий которых был уничтожен самолет "Мрия".

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Оксана Житнюк

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