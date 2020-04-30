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"Мрия". У Зеленского объяснили, почему президент решил встретить маски Эпицентра

"Мрия". У Зеленского объяснили, почему президент решил встретить маски Эпицентра - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
30.04.2020, 22:21

По словам Кирилла Тимошенко, Зеленский решил прорекламировать самолет, а не "Эпицентр"

Перелет самолета Ан-225 “Мрия” оплатила сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр", а президент Владимир Зеленский встретил рейс, потому что "самолет давно не летал". Об этом в интервью LIGA.net сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"История с "Мрией" простая. Антонов получил заказ на полет в Китай, как он получал от Польши и Франции. Оплатил самолет полностью Эпицентр", - рассказал он. По словам Тимошенко, часть груза Эпицентра ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам.

"Эпицентр заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное", - добавил замглавы ОП.

Также он отметил , что Офис президента не финансировал данный рейс и там не было груза, который закупило государство.

"Это реклама нашей "Мрии". Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский", - резюмировал Тимошенко.

Полное интервью с замглавы ОП о поставках медицинского оборудования самолетами, Эпицентре, заробитчанах, коронавирусе и лекарстве, о котором не хотят говорить, читайте на LIGA.net: Тимошенко: Президент встречал "Мрию". А Эпицентр может продавать маски - у нас не СССР

  • Ранее СМИ писали, что в Эпицентре продают маски, которые привезла “Мрия”. В Офисе президента поясняли, что часть груза, доставленного этим самолетом, была коммерческой.
  • 30 апреля "Эпицентр" заявил, что оплатили рейс "Мрии" с Китая. И подтвердили, что часть груза предназначалась для продажи в Эпицентре. А для передачи в больницы компания закупила 2 млн медицинских масок, 75 000 защитных костюмов и 30 000 очков.
Юрий Смирнов
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Ан-225 Мрия Владимир Зеленский эпицентр Александр Герега Кирилл Тимошенко
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