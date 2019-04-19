Муженко: В Минобороны подбросили агитки в стиле большевиков

Виктор Муженко (фото - пресс-служба Минобороны)

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил о попытках втянуть армию в политику и разделить ее агитацией "в стиле агиток большевиков", направляя агрессию общества, в том числе военных, против генералов Генштаба. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Вот недавно на бюро пропусков Минобороны подбросили обращение к офицерам ВСУ от общественного совета ОО "Слуга народа". Это безграмотный и манипулятивный текст в стиле агиток большевиков, которые распространялись в российской императорской армии в 1917 году. Это настоящая попытка расслоить армию", - заявил Муженко.

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В ответ на уточняющий вопрос интервьюера, насколько серьезна такая угроза, начальник Генштаба сказал, что "очень серьезна", и в ВСУ "не должно быть цветовой гаммы различных политических партий".

"Это деморализует и разлагает армию, люди же разные. У одних стержень есть, у других - нет. Как и в обществе. Вот мы говорили о российских пропагандистских штампах. Читаю в этой листовке: "Бюджет на армию должен перестать кормить кабинетных генералов". У меня возникает вопрос к авторам: назовите этих "кабинетных генералов". Я каждому дам характеристику и скажу, кто, где и когда был. 90% генералов прошли через АТО и ООС", - пояснил Муженко.

НГШ подчеркнул, что армия будет выполнять свои конституционные задачи "независимо от тенденциозных заявлений и амбиций разного рода политиков".

"Однажды уже была попытка свернуть Украину с европейского пути. Не нужно повторять такие ошибки снова. Обратного пути нет. И уже не будет. Наш цвет один - сине-желтый", - резюмировал начальник Генштаба.