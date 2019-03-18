Мураев судился с журналистом за "агента России" и проиграл: фото

Евгений Мураев (скриншот из видеозаписи)

Экс-владелец канала NewsOne Евгений Мураев проиграл иск о защите "чести, достоинства и деловой репутации" к журналисту Айдеру Муждабаеву. Он требовал от последнего опровергнуть слова об "агенте РФ", "рупоре Путина" и другом, которые прозвучали после заявлений Мураева в адрес политзаключенного РФ Олега Сенцова.

"Иск отклонен в полном объеме", - пишет журналист, показывая скан решения Шевченковского райсуда Киева.

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Мураев ранее заявил, что Сенцова "можно по-разному воспринимать; с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом, для националистической части он, наверное, является героем".

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После этого крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев призвал бойкотировать на то время канал Мураева NewsOne, его призыв поддержал ряд единомышленников замгендиректора канала ATR.

Фото: twitter.com/aydermuzhdabaev

7 июня 2018 года нардеп Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала, когда назвал политзаключенного РФ из Крыма Олега Сенцова "террористом" - так же, как его называют российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле. ГПУ открыла против Мураева уголовное дело.

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