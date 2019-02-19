МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои соцсети

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Министерство внутренних дел призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram для предупреждения недобросовестной агитации и создания fake-профилей кандидатов. Министерство договорилось с соцсетью об упрощенной процедуре верификации, сообщают в МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

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"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, которые созданы в период предвыборной агитации и используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - сказал Аваков.

По его словам, кандидаты смогут безопасно использовать только страницы, которые получили отметку "blue badge".

Аваков отметил, что стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения "blue badge". Однако киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

Министр отметил, что по состоянию на 19 февраля только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.

Как сообщалось ранее, Twitter может ввести функцию уточнения опубликованных постов.