МВД просит сообщать о колонне техники РФ с отметкой V. Едут в сторону Киева, особо опасны

Министерство внутренних дел призвало сообщать о перемещениях колонны российской техники с отметкой V. Это особо опасные террористы, которые движутся в сторону Киева.

"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", – говорится в заявлении.

Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot

Марк Сировой

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