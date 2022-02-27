UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД просит сообщать о колонне техники РФ с отметкой V. Едут в сторону Киева, особо опасны

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 12:36

Министерство внутренних дел призвало сообщать о перемещениях колонны российской техники с отметкой V. Это особо опасные террористы, которые движутся в сторону Киева.

"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", – говорится в заявлении.

Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мвд террористы колонна войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 