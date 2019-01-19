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19.01.2019, 08:45

МВД проверяет, с каких счетов оплачивается предвыборная агитация

МВД проверяет, с каких счетов оплачивается предвыборная агитация - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители проверяют факты размещения агитационных материалов, оплаченных не из избирательных фондов кандидатов в президенты

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Правоохранительные органы проверяют факты размещения агитационных материалов, которые были оплачены не со счетов избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в президенты. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил у себя в Facebook.

"Отмечу, что на вечер 18 января ЦИК обладало информацией о открытии счетов избирательного фонда только двух кандидатов – А. Садового и И. Шевченко”, - уточнил он.

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Аваков напомнил, что вся предвыборная агитация кандидата, включая борды и печатную продукцию, должна быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилии ответственного за выпуск.

Он также сообщил, что в десяти областях и столице Украины были зафиксированы нарушения в пользу таких кандидатов, как Сергей Каплин, Анатолий Гриценко, Евгений Мураев, Андрей Садовый, Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко.

Кроме того, Нацполиция получила заявления практически во всей Украины о возможных нарушениях избирательного процесса в пользу еще не зарегистрированных, но уже публично заявивших о своем участии кандидатов в президенты: Юрия Бойко, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Ильи Кивы и Александра Вилкула.

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Теги: выборы, арсен аваков, Нацполиция, агитация
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