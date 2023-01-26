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МВФ рассматривает предоставление Украине многолетнего пакета помощи в $16 млрд – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 22:23
МВФ рассматривает предоставление Украине многолетнего пакета помощи в $16 млрд – Bloomberg - Фото
МВФ (Фото: depositphotos.com)

Международный валютный фонд рассматривает многолетний пакет помощи для Украины на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как отмечается, реализация задуманной программы зависит от ряда условий, в том числе одобрения со стороны стран G7, доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.

Сообщается, что план по предоставлению Украине многолетнего пакета помощи в $14-16 млрд также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать страну, в которой идет война.

В то же время правительству в Киеве необходимо будет принять ряд мер, помимо успешного завершения четырехмесячного безналичного кредита МВФ.

По информации источников Bloomberg, программа МВФ рассчитана на три-четыре года и предполагает выделение от $5 до 7 млрд в первый год.

"Есть надежда, что план будет согласован к концу марта, а первый транш в лучшем случае поступит уже в апреле", – цитирует свои источники Bloomberg.

Как ожидается, это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных кредиторов.

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Наталія Медведєва
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МВФ восстановление экономики
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