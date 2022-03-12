Мы знаем, где есть нужные нам системы ПВО, на каких складах. Продайте нам – Зеленский

Украинские специалисты оборонной сферы знают, в каких странах и какие есть системы противовоздушной обороны, необходимые ВСУ для защиты страны от российского вторжения. Украина готова приобрести их тотчас, как власти этих стран согласятся на сделку, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

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Он объяснил, что есть несколько вариантов, как очистить небо Украины от оккупантов.

"Есть ПВО, которую можно поставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где есть это ПВО, – до складов. Чтобы вы понимали, как мы работаем. Мы не просто просили – помогите нам, мы спрашивали тех, у кого есть такие системы. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы поняли, что для людей сложно просто дать. Мы говорили – можем это купить, взять кредиты. Готовы вытащить последнее из бюджета и сразу отдать", – рассказал президент.

По его словам, Украина готова показать, где взять эти системы ПВО, и сама займется логистикой.

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Зеленский добавил, что нашлись даже зарубежные летчики, готовые принять гражданство Украины, чтобы сесть в самолеты и бить оккупантов.

"Сам народ по миру готов был дать Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы. Но не те, кто принимает об этом решения", – посетовал Зеленский.

"Что касается закрытия неба (Западом), ответ очень простой. Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира будут сидеть в кафе, – и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это с ними случится. И до этого момента никто небо закрывать не будет", – объяснил глава государства впечатления от общения с партнерами на эту тему.

Он объяснил, что никому такого не желает, но разочарован, что некоторые политики на Западе не понимают, что "до того, как твоему народу станет больно, нужно что-то делать, тем более, если у тебя есть такая возможность".

Между тем, в США считают, что бесполетная зона не защитит Украину от большинства вооружения РФ.

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Евгений Пилипенко

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