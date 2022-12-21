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На фронте погиб бывший узник Кремля Афанасьев

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 16:51
На фронте погиб бывший узник Кремля Афанасьев - Фото
Геннадий Афанасьев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На фронте, защищая Украину, погиб бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев. Информацию об этом изданию Крым.Реалии подтвердила жена Афанасьева.

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"К сожалению, это правда", – сказала Людмила Афанасьева.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил изданию, что Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады. Он погиб под Белогоровкой Луганской области.

Афанасьев был похищен российскими спецслужбами в Крыму вместе с Олегом Сенцовым в 2014 году. Россияне подвергали его пыткам. 25 декабря 2014 года Афанасьеву в РФ инкриминировали "подготовку терактов в Севастополе" и дали семь лет тюрьмы. В июне 2016 года он вернулся в Украину в рамках обмена вместе с другим политзаключенным Кремля Юрием Солошенко.

Вадим Ребрина
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война геннадий афанасьев
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