На фронте погиб бывший узник Кремля Афанасьев

На фронте, защищая Украину, погиб бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев. Информацию об этом изданию Крым.Реалии подтвердила жена Афанасьева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К сожалению, это правда", – сказала Людмила Афанасьева.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил изданию, что Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады. Он погиб под Белогоровкой Луганской области.

Афанасьев был похищен российскими спецслужбами в Крыму вместе с Олегом Сенцовым в 2014 году. Россияне подвергали его пыткам. 25 декабря 2014 года Афанасьеву в РФ инкриминировали "подготовку терактов в Севастополе" и дали семь лет тюрьмы. В июне 2016 года он вернулся в Украину в рамках обмена вместе с другим политзаключенным Кремля Юрием Солошенко.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.