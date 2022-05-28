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На Житомирской трассе под Киевом восстановили мост, взорванный во время наступления России

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 21:23
На Житомирской трассе под Киевом восстановили мост, взорванный во время наступления России - Фото
Фото: Александр Кубраков / Facebook

В субботу, 28 мая, в Киевской области открыли восстановленный мост через реку Ирпень на трассе М-06 в селе Стоянка. Он был разрушен в первые дни наступления российских войск. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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С 18 апреля там работала временная насыпная переправа, на которую не пускали тяжеловесный транспорт, поэтому грузовикам приходилось делать большой круг. Новый мост упростит логистику грузов по направлению к Киеву.

На Житомирской трассе под Киевом восстановили мост, взорванный во время наступления России

"Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта. Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, обустроить монолитную плиту пролетного строения и положить асфальтобетон. На дороге восстановлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки", — написал Кубраков.

Правый проезд разрушенного моста планируется построить до начала зимы.

  • С начала апреля в Киевской области возобновили проезд по 18 искусственным сооружениям на ключевых дорогах. Пришлось демонтировать два пешеходных перехода на трассе М-06 Киев – Чоп.
Андрей Водяный
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