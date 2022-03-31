На Киевском направлении 700 единиц техники оккупантов выехало в сторону Беларуси – Генштаб

В ходе отступления части российских войск с Киевского направления за сегодняшнюю ночь разведка насчитала почти 700 единиц техники оккупантов, которые отошли в сторону Иванкова – далее в сторону беларуской границы. Об этом на брифинге сообщил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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Бригадный генерал предположил, что это либо передислокация и перегруппировка врага, либо позднее эти силы "всплывут" на Донбассе.

"Силы врага, которые еще остаются около Киева, очень и очень не маленькие. Бояться нечего, но вреда они могут принести еще, "подпортить настроение". Но мы готовы. Мы на своей земле. И очень мотивированы", – сказал он.

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Еще пункты из брифинга Грузевича:

→ На сегодня почти перекрыто логистическое обеспечение группы войск РФ на Киевском направлении с трех направлений, осталось перекрыть еще один;

→ идет работа о разминировании освобожденных населенных пунктов. Только за 30 марта были сняты семь смешанных минных полей большой мощности (противотанковые мины, мины-ловушки, растяжки, пехотные и прочее) в трех населенных пунктах;

→ враг очень сильный и подготовленный, вся эта бравада, которая звучит, – я бы, мягко говоря, этим бы сильно не оперировал. Враг очень сильный и опасный;

→ тактика россиян очень сильно изменилась, но и мы учимся;

→ пленные россияне говорят заученные лживые фразы вроде "мы были на учениях, ничего не знали, нам приказали – мы пошли". Но когда мы ловим разведчиков, офицеров, – из их показаний совсем другое выясняется: готовились они долго, хорошо, и все четко знали, куда шли. Единственная их ошибка – они недооценили наш народ и армию.

Ответ Грузевича на вопрос, что с оккупантами на Броварском и Бориспольском направлениях, оказался подпорчен проблемой трансляции, но в конце прозвучало слово "котел."

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Евгений Пилипенко

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