На нефтебазе под Луганском, атакованной в новогоднюю ночь, сгорели все резервуары – видео

По данным доразведки, 100% резервуаров уничтожены или выведены из эксплуатации

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ровеньках (скриншот видео)

В ночь на 1 января 2026 года Силы беспилотных систем атаковали 10 военных и инфраструктурных объектов, в том числе нефтебазу в Луганской области. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил о результатах работы.

По его словам, нефтебаза в Ровеньках подверглась атаке первой – 31 декабря в 23:59 "под бой курантов". Удар нанесли беспилотники 1 отдельного центра ССО.

Мадяр опубликовал кадры предварительной разведки, проведенной Telegram-каналом Dnipro Osint (Гарбуз).

"100% резервуаров уничтожено или выведено из строя. Нефтебаза Ровеньки, Луганская область, временно оккупированная территория", – сообщил он.