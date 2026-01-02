На нефтебазе под Луганском, атакованной в новогоднюю ночь, сгорели все резервуары – видео
В ночь на 1 января 2026 года Силы беспилотных систем атаковали 10 военных и инфраструктурных объектов, в том числе нефтебазу в Луганской области. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил о результатах работы.
По его словам, нефтебаза в Ровеньках подверглась атаке первой – 31 декабря в 23:59 "под бой курантов". Удар нанесли беспилотники 1 отдельного центра ССО.
Мадяр опубликовал кадры предварительной разведки, проведенной Telegram-каналом Dnipro Osint (Гарбуз).
"100% резервуаров уничтожено или выведено из строя. Нефтебаза Ровеньки, Луганская область, временно оккупированная территория", – сообщил он.
- В канун Нового года Силы обороны нанесли удар. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, порт "Таманьнефтегаз" и другие объекты.
- 1 января Генеральный штаб подтвердил поражение Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России и ряда других объектов противника.
