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На переговорах Путина и Зеленского могут быть Оржель и Витренко

На переговорах Путина и Зеленского могут быть Оржель и Витренко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.12.2019, 12:41

Глава Минэнерго и директор Нафтогаза подключаться, если президенты поднимут профильную тему газа

В двусторонней встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина от Украины могут принимать участие министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на слова замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - заявил Тимошенко. 

  • Ранее сообщалось, что со стороны РФ будут участвовать глава Газпрома Алексей Миллер и советник Путина Владислав Сурков. 
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