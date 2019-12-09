На переговорах Путина и Зеленского могут быть Оржель и Витренко

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В двусторонней встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина от Украины могут принимать участие министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на слова замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - заявил Тимошенко.