На первое заседание пригласят спикера Рады времен Януковича

Владимир Рыбак

Подготовительная депутатская группа поддержала предложение представителя партии Оппозиционная платформа - За життя и решила пригласить на торжественное заседание парламента спикеру Верховной Рады VII созыва Владимиру Рыбаку, который в 2014 г подписал "диктаторские законы" Януковича. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С предложением пригласить Рыбака выступил депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Его поддержал глава подготовительной группы Дмитрий Разумков (Слуга народа).

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, все-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение Шуфрича. Большинство депутатов поддержали его.

При этом представители партии Европейская солидарность Ирина Геращенко выступила против.

"Может быть, вы не стесняйтесь? Идите дальше. Пригласите всех: премьер-министра, там Азиров где-то завалялся, Янукович", - сказала она.

"Я задал вопрос относительно тех лиц, которые проживают на территории нашего государства. Насколько мне известно, другие либо преследуются по закону, либо не проживают не территории государства", - ответил ей Разумков.

Как известно, 16 января 2014 Рада приняла пакет так называемых диктаторских законов, которые ограничивали права и свободы граждан. Сам Рыбак во время голосования в зале парламента не присутствовал, потому что его заблокировали в собственном кабинете, но на следующий день он подписал принятые законы.