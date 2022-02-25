На подходе к Чернигову украинские военные отбили прорыв российских войск
25.02.2022, 08:24
Фото: Facebook-страница Головнокомандувач ЗСУ
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск.
Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ на своей официальной странице в Facebook.
"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", – говорится в посте.
Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ на своей официальной странице в Facebook.
"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", – говорится в посте.
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