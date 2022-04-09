На пророссийских акциях в Германии за использование символа Z будут наказывать

Участники пророссийских демонстраций в Германии могут быть привлечены к ответственности за использование символа "Z", который используют российские оккупанты во время вторжения в Украину. Об этом заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер в комментарии изданию Welt am Sonntag.

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"Использование буквы "Z" прославляет военные преступления и поэтому, на наш взгляд, за это нужно привлекать к ответственности. Здесь нам нужно последовательное вмешательство полиции", — сказала она.

В эти выходные в нескольких городах, в том числе в Ганновере и Франкфурте, запланированы пророссийские демонстрации.

Представитель Социал-демократической партии Германии в парламентской группе по внутренней политике Себастьян Хартманн отметил, что свобода демонстраций и свобода выражения мнений — это фундаментальное право. "Однако оно не работает относительно вторжения России в Украину, где были совершены такие ужасные военные преступления, как в Буче..." — сказал Хартманн.

"В случае разжигания ненависти и совершения преступлений собрание должно быть запрещено", – добавил он.

Представитель Зеленых Ирэн Михалич заявила, что невыносимо, когда публично прославляют агрессора на фоне массовых убийств в таких городах, как Буча.

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Вадим Ребрина

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