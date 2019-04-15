На сайте АП появился указ об увольнении Семочко

На сайте Администрации президента опубликован указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Указ датируется 12 апреля.
"Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Выступая 14 апреля на НСК Олимпийский, президент Петр Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен.
1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.
3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.