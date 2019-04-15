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15.04.2019, 22:48

На сайте АП появился указ об увольнении Семочко

На сайте АП появился указ об увольнении Семочко - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

Указ датируется 12 апреля

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На сайте Администрации президента опубликован указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Указ датируется 12 апреля.

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"Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Выступая 14 апреля на НСК Олимпийский, президент Петр Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

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Теги: разведка, указ, сергей семочко
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