На сайте АП появился указ об увольнении Семочко

Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

На сайте Администрации президента опубликован указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Указ датируется 12 апреля.

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"Освободить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Выступая 14 апреля на НСК Олимпийский, президент Петр Порошенко заявил, что с 12 апреля Семочко уволен.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.