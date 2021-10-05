На съемочную группу "Схем" напали во время интервью с главой Укрэксимбанка – Радио Свобода

На журналистов программы "Схемы" напали в Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером, прямо в его кабинете. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя "Схем" Наталью Седлецкую.

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Как отмечается, журналист Кирилл Овсяный на заранее запланированном интервью задал вопрос Мецгеру, чтобы получить его позицию для расследования, публикация которого намечена в одном из ближайших выпусков программы "Схемы".

По информации РС, Мецгеру не понравился вопрос, после чего охранники, по указанию главы правления банка, попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора Александра Мазура, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры и на час вынесли всю технику из кабинета.

"Игорь, забери у них камеры! Выставьте их (камеры, – ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты повытягивайте", – сказал подчиненным Мецгер.

Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме Мецгера, также находились директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем", сообщили журналисты.

Представители "Схем" рассказали, что сотрудники банка осмотрели одежду оператора – искали другие записывающие устройства, и с угрозами запрещали снимать происходящее на телефон.

По информации РС, оператору и журналисту не давали возможности покинуть помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать произошедшее на аудио.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Редакция РС обратилась к Укрэксимбанку с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.

В РС уточняют, что Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. К 2015 году он работал на других должностях в этом госбанке.

В августе 2020 года в Броварах сожгли автомобиль редакции "Схем".

Наталия Медведева

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