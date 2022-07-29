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На Славянском направлении ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 18:59
На Славянском направлении ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов – Генштаб - Фото
Украинский военный (фото – Генштаб ВСУ)

На Славянском направлении, в районе Щуровки украинские военные обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаки создания наступательных группировок вооруженных сил РФ и Беларуси не обнаружены.

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Перемога, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и других. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки около Долины, Богородичного, Курульки, Грушевахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

В районе Щуровки украинские воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал, в частности, районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звоновки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.

Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

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Вадим Ребрина
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