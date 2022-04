На станции метро в Нью-Йорке неизвестный в противогазе расстрелял людей

В США, на станции метро Бруклина в Нью-Йорке, неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл огонь по людям. По предварительным данным местной полиции, пять человек погибли, еще 13 человек пострадали, сообщает издание NYT.

Полиция сообщает, что злоумышленник, вероятно, сначала бросил на платформу баллончик с дымом, чтобы отвлечь внимание толпы в час пик.

Отмечается, что на станции метро "36th Street" в Бруклине стрельба произошла около 8:30 по местному времени.

Мужчине в противогазе и оранжевом строительном жилете удалось скрыться с места происшествия.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY