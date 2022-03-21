На Сумыхимпром произошла утечка аммиака – глава Сумской ОВА
21.03.2022, 05:14
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня, 21 марта, в 4:30 произошла утечка аммиака на предприятии Сумыхимпром. Об этом сообщает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
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По словам Живицкого, в данный момент зона поражения составляет около 2,5 км.
Населенный пункт, оказавшийся под угрозой – село Новоселица. На месте работают аварийные бригады завода и ГСЧС.
Глава ОВА подчеркнул, что для Сум пока угрозы нет, поскольку ветер направлен в противоположную от города сторону.
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