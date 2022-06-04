На востоке ВСУ уничтожили два склада и командно-наблюдательный пункт оккупантов
04.06.2022, 21:51
Фото: Генштаб ВСУ
Оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.
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Потери врага за последние сутки составляют:
- личного состава – 60,
- БТР – 1,
- ББМ – 1,
- минометов – 2,
- АТТ – 26,
- топливозаправщиков – 1,
- БПЛА – 3.
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