UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На востоке ВСУ уничтожили два склада и командно-наблюдательный пункт оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 21:51
На востоке ВСУ уничтожили два склада и командно-наблюдательный пункт оккупантов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Потери врага за последние сутки составляют:

  • личного состава – 60,
  • БТР – 1,
  • ББМ – 1,
  • минометов – 2,
  • АТТ – 26,
  • топливозаправщиков – 1,
  • БПЛА – 3.

Читайте также: Помощь Норвегии. Самоходные гаубицы М109 уничтожают врага на передовой: фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс отг восток
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 