На войне погиб Глеб Бабич – военный, волонтер, автор песен "Подай зброю" и "Мольфар"
На войне погиб ветеран, волонтер и поэт Глеб Бабич. Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко и ряд общественных деятелей.
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Бабич служил в 10-й горно-штурмовой бригаде, ему было 53 года.
"Глеб Бабич – воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее – убей за нее!", – это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности – шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром – ясное небо", – написал Порошенко.
Бабич возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Братья по оружию".
Он писал тексты песен для разных групп, в том числе Kozak System.
Самая известная его песня "Подай зброю" – гимн 10-й горно-штурмовой бригады.
Последняя композиция для Kozak System называется "Мольфар" – песня-реквием по погибшим украинским воинам.
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