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На войне погиб Глеб Бабич – военный, волонтер, автор песен "Подай зброю" и "Мольфар"

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 01:08
На войне погиб Глеб Бабич – военный, волонтер, автор песен
Глеб Бабич (Фото: facebook.com/169lazy)

На войне погиб ветеран, волонтер и поэт Глеб Бабич. Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко и ряд общественных деятелей.

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Бабич служил в 10-й горно-штурмовой бригаде, ему было 53 года.

"Глеб Бабич – воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее – убей за нее!", – это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности – шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром – ясное небо", – написал Порошенко.

Бабич возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Братья по оружию".

Он писал тексты песен для разных групп, в том числе Kozak System.

Самая известная его песня "Подай зброю" – гимн 10-й горно-штурмовой бригады.

Последняя композиция для Kozak System называется "Мольфар" –  песня-реквием по погибшим украинским воинам.

Наталия Медведева
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