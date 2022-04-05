На временно оккупированных территориях россияне задерживают мирных жителей – Генштаб ВСУ

Российские военные во временно оккупированных украинских населенных пунктах похищают проукраински настроенных мирных жителей. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 апреля.

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Оккупанты продолжают перегруппировку своих войск.

В целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями россияне пытаются улучшить положение своих подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Они продолжают обстреливать при помощи авиации и артиллерии объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой.

Российское командование пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции". Значительная часть преподавателей отказалась Они готовы уволиться с военной службы.

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортным самолетами военной техники вооруженных сил РФ с территории Беларуси. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений ВС Беларуси в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, охраняющих границы Беларуси.

На Слобожанском направлении противник блокирует отдельный район Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинских жителей и незаконно их задерживают.

В Изюме россияне занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. С этой целью они обстреливают город и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, оккупанты задерживают местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения российской федерации.

Вадим Ребрина

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