UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На временно оккупированных территориях россияне задерживают мирных жителей – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 20:03
На временно оккупированных территориях россияне задерживают мирных жителей – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные во временно оккупированных украинских населенных пунктах похищают проукраински настроенных мирных жителей. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты продолжают перегруппировку своих войск.

В целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями россияне пытаются улучшить положение своих подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Они продолжают обстреливать при помощи авиации и артиллерии объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой.

Российское командование пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции". Значительная часть преподавателей отказалась Они готовы уволиться с военной службы.

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортным самолетами военной техники вооруженных сил РФ с территории Беларуси. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений ВС Беларуси в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, охраняющих границы Беларуси.

На Слобожанском направлении противник блокирует отдельный район Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинских жителей и незаконно их задерживают.

В Изюме россияне занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. С этой целью они обстреливают город и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, оккупанты задерживают местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения российской федерации.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 