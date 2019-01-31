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31.01.2019, 20:54

Набсовет Общественного нашел временную замену Аласании - СМИ

Набсовет Общественного нашел временную замену Аласании - СМИ - Фото
Николай Чернотицкий (скриншот с видео)

Когда именно Зураб Аласания покинет пост, пока неизвестно

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Исполнять обязанности главы правления Общественного вещания будет член правления Национальной общественной телерадиокомпании, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий. Об этом Украинской правде сообщил член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Алексей Панич.

При этом сам Чернотицкий, по словам Панича, об этом не знает.

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"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере не знал до момента решения", - сказал Панич.

Он отметил, что Зураб Аласания будет исполнять обязанности главы Общественного еще две недели, начиная с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно Аласания покинет пост, пока неизвестно, так как сначала должны сформировать протокол для вручения. Сам конкурс, по словам Панича, может продолжаться от 2 месяцев.

"Когда выберем нового председателя правления, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду, и с момента избрания этой команды теряет полномочия старая команда", - пояснил Панич.

Сегодня наблюдательный совет Общественного вещателя (НСТУ) досрочно расторг контракт с председателем правления Зурабом Аласанией. При этом набсовет решил хранить молчание о причинах такого решения до публикации официального протокола.

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Теги: набсовет, зураб аласания, Общественное, Николай Чернотицкий, нтку
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