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НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке

НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
11.11.2019, 22:28

Источники НВ сообщают, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Александра Писарука

НАБУ проводит обыски в Райффайзен Банке по делу VAB банка. Об этом сообщает источник LIGA.net в Генеральной прокуратуре.

В то же время источники НВ сообщают, что сотрудники бюро собираются задержать главу правления Райффайзен Банка Александра Писарука, который ранее был первым заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В свою очередь, высокопоставленный сотрудник банка подтвердил, что детективы НАБУ действительно находятся в офисе, однако отказался сообщить, по какой причине.

По данным НВ, Писарука подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В пресс-службе НАБУ корреспонденту LIGA.net сказали, что "уточняют информацию".

В апреле 2019 г Экономическая правда писала, что НАБУ расследует дело о государственной поддержке коммерческих банков после Майдана.

Одним из таких получателей помощи был VAB банк, которым тогда владел один из крупнейших латифундистов Украины Олег Бахматюк. Однако эти деньги пошли не на поддержку учреждения, пишет издание. По данным НАБУ, средства просто выводились через различные схемы, а обычные вкладчики банка не могли забрать свои вклады.

В материале говорится, что среди потенциальных подозреваемых по делу - бывший первый замглавы НБУ Александр Писарук, который исполнял обязанности главы в период отпуска Гонтаревой.

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Александр Писарук олег бахматюк VAB аваль Райффайзен
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