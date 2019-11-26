НАБУ задержало замначальника Киевской таможни - источник

Сергей Тупальский (Фото с Facebook Тупальского)

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск по месту жительства заместителя начальника Киевской таможни ГФС Сергея Тупальского и, как стало известно LIGA.net от источника в Генпрокуратуре, задержали его. Об обыске чиновник сообщил в Facebook.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит", - написал он.

Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что Тупальский задержан по делу, связанному с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000. Сколько всего человек задержано сегодня по делу, источник не сказал. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля. Действия задержанных квалифицируются по статьям УК Злоупотребление служебным положением, Уклонение от уплаты налогов, Создание преступной организации. Решается вопрос о сообщении о подозрении.