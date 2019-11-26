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НАБУ задержало замначальника Киевской таможни - источник

НАБУ задержало замначальника Киевской таможни - источник - Фото
Сергей Тупальский (Фото с Facebook Тупальского)
26.11.2019, 12:13

Сергей Тупальский утверждает, что все обвинения "окажутся беспочвенными"

обновлено

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск по месту жительства заместителя начальника Киевской таможни ГФС Сергея Тупальского и, как стало известно LIGA.net от источника в Генпрокуратуре, задержали его. Об обыске чиновник сообщил в Facebook.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит", - написал он.

Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что Тупальский задержан по делу, связанному с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000. Сколько всего человек задержано сегодня по делу, источник не сказал. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля. Действия задержанных квалифицируются по статьям УК Злоупотребление служебным положением, Уклонение от уплаты налогов, Создание преступной организации. Решается вопрос о сообщении о подозрении. 

  • 24 ноября 2017 года в ГПУ зарегистрировали производство, в котором речь идет о предложении "известного одесского контрабандиста" Вадима Альперина детективу НАБУ суммы в $800 тысяч за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
  • В январе 2018 года Альперину изменили сумму залога с 21 млн на 141 000 грн.
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киевская таможня Сергей Тупальский Вадим АЛьперин Обыск НАБУ
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