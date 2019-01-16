НАБУ закрыло дело о доходах Геращенко: Не можем проверить

Антон Геращенко

НАБУ не нашло признаков преступления в деле о возможном незаконном обогащении депутата Верховной Рады Антона Геращенко и прекратила расследование. Об этом сообщается в ответе бюро юристам проекта “Тисни” (Bihus.Info), который инициировал проверку депутата.

Ранее журналисты обратились в суд по результатам своего расследования, которое показало, что Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 кв м по цене около $3 тыс за деньги своего тестя Алексея Шамбура. Также тесть купил автомобиль Hyundai Santa Fe за 1 млн 300 тысяч грн, которым пользуется Геращенко.

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При этом 62-летний мужчина до 2016 года не получал доходов, а после 2016-го получил около 270 тысяч грн за предпринимательскую деятельность и, по мнению журналистов, не может сам платить за аренду такой дорогой квартиры.

У самого Геращенко в декларации указан доход в 100 тысяч грн, и он, как считают расследователи, тоже не может оплачивать аренду.

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело по ст.368-2 (Незаконное обогащение) УК. Бюро выполнило решение суда.

Главным аргументом для закрытия этого дела, согласно ответу НАБУ, стала невозможность проверить доходы тестя депутата, который утверждает, что средства сэкономил в 1991-1996 во время работы на ООО Азов-Бюро, а также получил наследство.

В бюро пояснили, что автоматизированный учет доходов граждан в Украине начали осуществлять в 1998 году, поэтому "объективно подтвердить или опровергнуть доходы граждан Даниленко О.И и Шамбура А.М не представляется возможным".

Даниленко – собственник квартиры, которую снимает Геращенко. Сам он живет на окраине столичной Троещины.