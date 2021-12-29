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НАБУ завершило расследование по Межигорью. Материалы дела откроют защите Януковича

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 19:12
НАБУ завершило расследование по Межигорью. Материалы дела откроют защите Януковича - Фото
Межигорье (Фото: Александр Игнатенко, Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование о незаконном завладении резиденцией Межигорье, в котором подозревает экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Защите Януковича откроют материалы дела перед тем, как направить обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд, сообщают на сайте ведомства.

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Следствие установило, что в течение 2002-2013 годов экс-президент вместе со своим сыном завладел земельным участком площадью 104,61 га и другим имуществом комплекса отдыха Пуща-Водица урочища Межигорье, а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Детективы НАБУ инициировали арест объектов, находящихся на территории Межигорья и передали их Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Экс-президенту инкриминируют присвоение или растрату чужого имущества в особо крупных размерах, легализацию или отмывание доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере и незаконное обогащение, его сыну – присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализацию или отмывание доходов, полученных преступным путём.

Если их вину докажут, им грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

С 2014 по 2019 годы дело расследовало ГПУ, далее – НАБУ.

Марина Тищенко
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